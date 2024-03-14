العصابات تتعهد بمواصلة المعارك في هايتي

ابوظبي - سيف اليزيد - تعهّد زعيم نافذ لإحدى العصابات في هايتي بمواصلة المعارك في وقت تتعثّر فيه الخطّة الانتقالية في هذا البلد.

وقد أطلقت العصابات، التي تسيطر على الجزء الأكبر من العاصمة بور أو برنس، حملة مسلّحة قبل حوالى أسبوعين، في مسعى إلى الإطاحة برئيس الوزراء أرييل هنري، مغرقة البلد في نزاع عنيف تلوح فيه مخاطر المجاعة وحرب أهلية.

وفي حين يبقى المطار الدولي مغلقا، أعلنت بعثة الأمم المتحدة في هايتي مساء أمس الأربعاء عن "جسر جوّي مع جمهورية الدومينيكان من أجل ضمان انسيابية المساعدات وتنقلات طواقمها".

وكان أرييل هنري قد قبل بالاستقالة إثر اجتماع طارئ في جامايكا الاثنين ضمّ ممثّلين عن هايتي وعن مجموعة دول الكاريبي (كاريكوم) وعن الأمم المتحدة، فضلا عن عدّة دول مثل الولايات المتحدة وفرنسا.

لكن الخطّة الانتقالية لتشكيل مجلس رئاسي، التي أُعلن عنها خلال الاجتماع لإعادة الاستقرار نسبيا إلى البلد، باتت على المحكّ على ما يبدو.

جيمي شيريزييه الملقّب بـ "باربيكيو". زعيم عصابة نافذ في هايتي

فزعيم إحدى العصابات المسلّحة عكّر الأجواء مؤكّدا "مواصلة النضال من أجل تحرير هايتي".

وفي مقابلة مع الإذاعة الكولومبية "دبليو راديو"، قال جيمي شيريزييه الملقّب بـ "باربيكيو" إن استقالة أرييل هنري لا تعنيه كثيرا.

وصرّح "رأيت بلدانا من (منظمة) كاريكوم تقرّر عن الشعب الهايتي... سوف نواصل النضال من أجل تحرير هايتي".

ومن حيث المبدأ، استثنيت العصابات من العملية الانتقالية قيد الإعداد. لكنّ هذه المجموعات قد تلقي بثقلها على المسار نظرا للنفوذ الذي تستمدّه من عتادها.

وتسيطر المجموعات الإجرامية على أجزاء كاملة من البلد عموما، وعلى العاصمة بور أو برنس بنسبة 80 % خصوصا. واتّسعت دوّامة العنف الذي تمارسه، من قتل واختطاف مقابل فدية ونهب، لتشمل مناطق ريفية كانت تعدّ آمنة في السابق، وفق ما كشفت الأمم المتحدة في نوفمبر الماضي.

وفي السنوات الأخيرة، باتت هذه العصابات "جدّ قويّة. واخترقت المجتمعات في العمق. واستعانت بالكثير من الشباب، مستغلّة الإحباط السائد في أوساطهم" و"هي لا تنوي الانسحاب من المشهد"، وفق إيفان بريسكو من منظمة "إنترناشونال كرايسيس غروب" غير الحكومية.

ولم تجرِ انتخابات وطنية في هايتي منذ عام 2016، كما أنّ البلد بدون برلمان أو رئيس منذ اغتيال الرئيس جوفينيل مويز عام 2021.