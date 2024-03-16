"رويترز": توقعات باستئناف رئيس الموساد محادثات وقف إطلاق النار في غزة غدًا بالدوحة

أفادت وكالة "رويترز"، بأنّه "من المتوقع أن يستأنف رئيس الموساد دافيد برنياع محادثات وقف إطلاق النار في غزة مع رئيس وزراء قطر ومسؤولين مصريين في الدوحة غداً كـ"رد مباشر" على أحدث مقترح من حركة حماس".

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