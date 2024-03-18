أمطار غزيرة وتقلبات جوية شديدة.. حالة الطقس في السعودية اليوم

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني بالمملكة العربية السعودية، استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة من اليوم الإثنين، مطالبة من الجميع اتخاذ الحيطة والحذر وقت سقوط المطر.

ونشرت المديرية عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" تويتر سابقًا، أن الحالة الجوية الغير مستقرة هذه ستستمر حتى الأربعاء المقبل، مشددة على :

ضرورة البقاء في أماكن آمنة .

الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية.

عدم السباحة في تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وذلك من استمرار التقلبات الجوية وهطول الأمطار على معظم مناطق المملكة.

ووفق لوسائل الإعلام السعودية، فقد أوضحت المديرية أن مناطق مكة المكرمة ستتأثر بأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار لتشمل العاصمة المقدسة والطائف وميسان وأضم والعرضيات وتربة ورنية والموية والخرمة والجموم وخليص وبحرة، وجدة ورابغ

كما ستتأثر منطقة الرياض لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية والمجمعة وثادق ومرات والغاط والزلفي وشقراء، والمزاحمية والحريق والخرج وحوطة بني تميم، ومناطق الشرقية والباحة وعسير وجازان، ومناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية والمدينة المنورة وحائل والقصيم والشرقية.

فيما أشار المركز الوطني للأرصاد في تقريره ع حالة الطقس اليوم إلى حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر والتي يتوقع ان تكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 25-50 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط تصل إلى 60 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة و جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الشمالي والأوسط مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.