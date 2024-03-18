الملك سلمان وولي العهد يهنئان بوتين بإعادة انتخابه

ياسر رشاد - القاهرة - هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان اليوم الإثنين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة.

وبحسب ما ورد على وكالة الأنباء السعودي "واس"، بعث الملك سلمان برقية تهنئة لبوتين. وأعرب خادم الحرمين الشريفين عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لبوتين، ولشعب روسيا الصديق المزيد من التقدم والازدهار. وأشاد الملك سلمان بهذه المناسبة بتميز العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتنميتها في المجالات كافة.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان برقية تهنئة لبوتين. وأعرب عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد للرئيس الروسي، ولشعب روسيا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والرقي.

وقد أظهرت بيانات لجنة الانتخابات المركزية الروسية، اليوم الاثنين، أن بوتين، حصل على نسبة 87.28% بعد فرز جميع الأصوات. ووفقاً لبيانات اللجنة، حصل على المركز الثاني مرشح "الحزب الشيوعي"، نيكولاي خاريتونوف، بنسبة 4.31%. واستمرت الانتخابات الرئاسية الروسية الحالية لثلاثة أيام، 15 و16 و17 مارس الجاري، وتم فيها استخدام نظام التصويت الإلكتروني.