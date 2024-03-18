"التعليم" تكشف حقيقة تعطيل الدراسة غدًا الثلاثاء بسبب سوء الطقس (تفاصيل)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه حتى الآن لا توجد أي قرارات رسمية بشأن تعطيل الدراسة في المدراس غدا الثلاثاء نتيجة التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد.

وبحسب المصادر فإن قرار تعطيل الدراسة في المدراس يرجع إلى المحافظ في المحافظة التي تشهد تقلبات جوية، وليس للوزارة أي شأن به.

ووفقا للمصادر فإنه لم نتلق حتى الآن من الجهات المعنية ما يفيد باعتبار غدًا الثلاثاء إجازة بسبب حالة الطقس غير المستقرة.

وأكدت أنه في حال حدوث أي شيء بشكل مفاجئ يستدعى تعطيل الدراسة سيتم التنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ذلك.

جدير بالذكر أنه كشفت الأرصاد الجوية في بيان لها، أن صور الأقمار الصناعية تشير إلى استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة والركامية الممطرة على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة تكون رعدية أحيانا على بعض المناطق.

وتشهد عدة محافظات أمطارا متفاوتة من خفيفة إلى غزيرة، ونشاط رياح تزيد من برود الجو، فيما يسود طقس مائل للدفء على منطقة جنوب سيناء، وبارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، وتسجل درجة الحرارة الصغرى 13 درجة مئوية على مناطق القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحري ومدن القناة. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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