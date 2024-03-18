الجيش: توقيف شخصين في صبرا وكفرشلان لارتكابهما جرائم مختلفة

اعلنت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان، بان دورية من مديرية المخابرات أوقفت في منطقة صبرا – مدخل مخيم شاتيلا، السوري (ا.ع.) لقيامه بأعمال سلب وسرقة دراجات نارية من مناطق عدة ولإقدامه على إطلاق النار في أماكن وتواريخ مختلفة، ودخوله خلسة إلى الأراضي اللبنانية وتعاطيه المخدرات، وضبطت في حوزته كمية من حشيشة الكيف والمواد المخدرة ومسدسا حربيا.

كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة كفرشلان – الضنية اللبناني (خ.ق.) لمشاركته في الإشكال الذي حصل في المنطقة بتاريخ 17 /3 /2024 مما أدى إلى مقتل أحد المواطنين.

سُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.