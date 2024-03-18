كيم جونغ أون: الناخبون الروس أظهروا "دعما ثابتا" لبوتين

أعلن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون إن الناخبين الروس أظهروا "دعمهم الثابت" للرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال الانتخابات الرئاسية التي أجريت الأحد. وكتب كيم في رسالة موجهة إلى بوتين نقلتها وكالة "تاس" للأنباء، إن إعادة تعيين بوتين تظهر "الدعم الثابت من الشعب الروسي" للرئيس. ولفت الى ان "الشعب الروسي أظهر رغبته في تعزيز الوحدة الاجتماعية والسياسية حولكم وبناء روسيا قوية".

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