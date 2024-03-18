بن زايد يؤكد مواصلة جهود تخفيف المعاناة عن سكان غزة

القاهرة - كتب محمد نسيم - أكد رئيس الإمارات، محمد بن زايد، مساء أمس السبت ، 16 مارس 2024 ، مواصلة جهود تخفيف المعاناة عن سكان قطاع غزة الذي تم خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان وسط حرب إسرائيلية مدمرة تسببت بحدوث كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس الإمارات في أبوظبي، مع إيرين غور الرئيسة التنفيذية لمؤسسة المطبخ المركزي العالمي "وورلد سنترال كيتشن" الأمريكية، وفق ما نقلته وكالة أنباء الإمارات الرسمية.

ووصلت (الجمعة)، أول سفينة مساعدات تحمل على متنها 200 طن من الإمدادات الغذائية والإغاثية بالتعاون بين الإمارات ومؤسسة "وورلد سنترال كيتشن" وقبرص الرومية، إلى غزة.

وأكد رئيس الإمارات خلال اللقاء، حرص بلاده على مواصلة التعاون مع المنظمة والشركاء في المنطقة ومختلف أنحاء العالم، من أجل تخفيف معاناة سكان القطاع.

والسبت، أعلنت الإمارات، وفق بيان وزارة الدفاع، تنفيذ تاسع إسقاط جوي لمساعدات على قطاع غزة ضمن عملية مشتركة مع مصر بدأت في 29 فبراير/ شباط الماضي.

وتقيد إسرائيل إدخال المساعدات برا إلى غزة، ما أدى إلى شح في إمدادات الغذاء والدواء والوقود، وتسبب بحدوث مجاعة بدأت تحصد أرواح أطفال ومسنين في القطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني، بينهم حوالي مليوني نازح جراء الحرب، وتحاصره إسرائيل منذ 17 عاما.

وبوتيرة مستمرة، على مدار الأيام الماضية، واصلت مصر والإمارات والأردن، ودول عربية وغربية عمليات إسقاط جوي لمساعدات على قطاع غزة.

المصدر : وكالات