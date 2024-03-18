ميقاتي هنأ رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد مصطفى ودعا لوقف حرب الابادة

أجرى رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي اتصالا برئيس الوزراء الفلسطيني المكلف الدكتور محمد مصطفى وهنأه على تكليفه تشكيل الحكومة الجديدة، متمنيا للشعب الفلسطيني السلام والاستقرار، داعيا دول العالم الى الضغط لوقف حرب الابادة والتدمير التي تشنها اسرائيل على الفلسطينيين وأن ينعموا بدولتهم المستقلة.

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