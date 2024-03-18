"حزب الله": استهدفنا موقعي بركة ‏ريشا وحدب ‏يارين بالأسلحة الصاروخية

أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:15 من مساء يوم ‏الاثنين 18-03-2024 موقع بركة ‏ريشا بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة".

كذلك أعلن الحزب، في بيان آخر، أنه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:15 من مساء يوم ‏الاثنين 18-03-2024 موقع حدب ‏يارين بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابةً مباشرة".‏ ‏