اشارت مصلحة الابحاث العلمية الزراعية "Lari" الى ان طقس احد الشعانين بارد وماطر، وثلوج على الجبال العالية. ولفتت الى ان طقس الاسبوع المقبل على الشكل التالي: الاثنين : أمطار متفرقة وانخفاض في درجات الحرارة ، ثلوج على ١٨٠٠ متر الثلاثاء ٣/١٩ : أمطار متفرقة ، ثلوج على ١٩٠٠ متر الاربعاء ٣/٢٠ : أمطار متفرقة ، ثلوج على ١٨٠٠ متر الخميس ٣/٢١ : أمطار بعد الظهر ، ثلوج على ١٨٠٠ متر الجمعة ٣/٢٢ : أمطار متفرقة ، ثلوج على ١٨٠٠ متر السبت ٣/٢٣ : أمطار متفرقة مع انخفاض درجات الحرارة وثلوج على ١٤٠٠ متر وربما ١٢٠٠ متر الاحد ٣/٢٤ : الشعانين طقس بارد مع امطار متفرقة وثلوج على ١٤٠٠ متر الاثنين ٣/٢٥: طقس متقلب مع امطار قبل الظهر لتنحسر بعد الظهر. ولفتت الى انه لغاية الآن لا مؤشرات لهطول البرد أو حدوث صقيع.

كانت هذه تفاصيل خبر مصلحة الابحاث العلمية الزراعية: طقس الشعانين بارد وماطر وثلوج على الجبال العالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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