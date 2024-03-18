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رئيس البرازيل: ما أنجزته الحكومة ليس كافيا ويتعين عليها إنجاز المزيد

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_د ب أ

قال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دي سيلفا، خلال افتتاح اجتماع وزاري بالقصر الرئاسي في برازيليا: “العام الأول من عمل الحكومة كان هو عام التعافي للسياسات العامة”.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الاثنين أن لولا أضاف: “في نهاية ولايتي ستكون البلاد أكثر ديمقراطية وسوف تتحسن معيشة الشعب”.

وقال “ليس من الضروري في الغالب إجراء تخفيضات بالميزانية”.

ويرغب لولا في معرفة ما الذي يصل من إنجازات لسكان البرازيل.

يذكر أنه وسط وضع اقتصادي عالمي متأزم وبعد 3 أعوام من جائحة ، وفي أجواء الحرب الروسية على أوكرانيا والركود الاقتصادي الذي أغرق ملايين البرازيليين في براثن الفقر، تسلّم لولا في الأول من يناير 2023 رئاسة البرازيل لفترة رئاسية ثالثة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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