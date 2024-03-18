الاب بوعبود هناء رئيس الأركان في الجيش اللبناني اللواء حسان عودة

قدم رئيس المعهد الفني الانطوني في الدكوانة الاب شربل بوعبود على رأس وفد من المعهد التهاني للواء حسان عودة رئيس الأركان في الجيش اللبناني في وزارة الدفاع في الفياضية، ووضعه في أجواء نشاطات المعهد، كما تم التطرق إلى أوجه التعاون المحتملة في مجالات الخدمة الاجتماعية، والتنمية المجتمعية، وتعزيز القيم الوطنية والإنسانية.

بدوره، شكر اللواء عودة الوفد على الزيارة، متمنيا للمعهد التوفيق والنجاح والازدهار.

وفي الختام قدم الاب بوعبود درعاً تكريميا لسعادة اللواء.