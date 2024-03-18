العراق يطالب باستئناف نشاط الطاقة النووية السلمي

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وأكد خلال اجتماعه مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل ماريانو جروسي، أن العراق «يتطلع إلى مساعدة الوكالة الدولية للطاقة الذرية في وضع البرامج والمشاريع ذات العلاقة بالتطوير في مجال التطبيقات النووية للأغراض السلمية» .
وأوضح «أن العراق كان من أوائل الدول التي سعت للانضمام للوكالة، والالتزام بمعاهداتها، وعمل على إنشاء المفاعلات النووية للأغراض السلمية لقناعته بأن الطاقة النووية يجب أن تكون مصدرا للازدهار وليس لتطوير الأسلحة الفتاكة».
وقال السوداني «إن العراق أودع نهاية العام الماضي لدى الوكالة متطلبات انضمامه لاتفاقية الأمان النووي والاتفاقية المشتركة بشأن أمان التصرف في الوقود المستهلك وأمان التصرف في النفايات المشعة كما يتطلع للدخول مجددا في مضمار التطبيقات السلمية للطاقة النووية».
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