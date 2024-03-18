سلال المملكة تخفف معاناة الأفارقة في رمضان

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وزع المركز 500 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجا في مدينة أويدا بمحافظة أتلانتيك بجمهورية بنين، استفاد منها 3.000 فرد، ضمن مشروع توزيع سلة «إطعام» الرمضاني الهادف إلى توزيع 5.930 سلة غذائية تشتمل على المواد الغذائية الأساسية.
وبالتواكب سلم المركز 750 سلة غذائية للأسر الأكثر احتياجا في منطقة أولد تافو كوماسي بجمهورية غانا، استفاد منها 4.500 فرد، بينما وزع 400 سلة غذائية في مدينة سيكوندا التابعة لمحافظة مبومالانجا في جمهورية جنوب أفريقيا، و775 سلة غذائية في القطاع 22 بمقاطعة توجنين الموريتانية، استفاد منها 4.650 فردا من الفئات المحتاجة، إضافة إلى 350 سلة غذائية في منطقة بيلو بولة بجمهورية الجبل الأسود، استفاد منها 1.750 فردا من الفئات الأكثر احتياجا.
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