الصومال تنضم للتحالف الإسلامي لمحاربة الإرهاب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب بالرياض، وصول ممثل الصومال العميد ركن عبدالرحمن محمد توريري، إلى مقر التحالف الإسلامي في الرياض، ليصبح عدد الدول التي أوفدت ممثليها إلى مقر التحالف 33 دولة. وأكد أمين عام التحالف الإسلامي اللواء طيار الركن محمد بن سعيد المغيدي أن وصول ممثل الصومال وعمله جنبا إلى جنب مع زملائه من ممثلي دول التحالف، يعد خطوة إيجابية ومباركة من قبل قيادة الحكومة الصومالية.

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