العاهل الأردني: تداعيات حرب غزة كارثية

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ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن الملك عبدالله قوله، لدى لقائه مع وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، «إنه يجب التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع بجميع الوسائل الممكنة».
وثمن موقف البرازيل الرافض للحرب على غزة، واستمرارها بدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، ومطالبتها المجتمع الدولي بعدم تعليق الدعم للوكالة الأممية، فضلا عن موقفها المؤيد لحل الدولتين.
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