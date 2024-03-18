الشيشان الأعلى تأييدا للرئيس الروسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي أعيد انتخابه للمرة الخامسة، على 98.99% من الأصوات في جمهورية الشيشان الواقعة شمال القوقاز، وهي أفضل نتيجة له على الصعيد الوطني. وقالت لجنة الانتخابات «إن نسبة إقبال الناخبين بلغت 97% في جمهورية الشيشان، وهي أعلى من النسبة التي تم تسجيلها عام 2018 التي بلغت 44. 91%، وأعلى نسبة في انتخابات هذا العام.

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