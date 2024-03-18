ترمب: لو كنت رئيسا لما حدثت حرب غزة

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وقال موقع أكسيوس، إن هذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها ترمب إلى إنهاء الحرب في غزة منذ 7 أكتوبر، وتأتي تعليقات ترمب في المقابلة التي تم بثها أمس الأول، في أعقاب دعوات وجهها مع مذيع برنامج «فوكس آند فريندز» على قناة فوكس نيوز بريان كيلميد، بأن على إسرائيل «إنهاء المشكلة».
ونقل موقع أكسيوس عن ترمب قوله: «لقد حدث غزو مروع، وبالمناسبة، لو كنت رئيسا لما حدث هذا أبدا»، ولم يتحدث الرئيس الأمريكي السابق عن الرهائن أو أي شروط أخرى سيدعمها للتوسط في وقف إطلاق النار.
وقال ردا على سؤال من جانب مقدم برنامج «ميديا باز» هوارد كورتز، بشأن ما الذي يمكن أن يقوله لنتنياهو بشأن الحرب في غزة: «عليك الانتهاء من الأمر، والقيام بذلك بسرعة، والعودة إلى عالم السلام، نحن بحاجة إلى السلام في العالم.. ونحتاج إلى السلام في الشرق الأوسط».
وأضاف ترمب، بأن انتقاد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ تشاك شومر (ديمقراطي عن ولاية نيويورك) لإسرائيل، جاء بدوافع السياسة الداخلية.
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