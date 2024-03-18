شكرا لقرائتكم خبر الرئيس الألماني يرفض تهنئة بوتين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إنه لن يهنئ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إعادة انتخابه بولاية رئاسية جديدة، حسبما ذكرت المتحدثة باسمه لصحيفة تاجشبيجل الصادرة في برلين. ونقلت الصحيفة عن المتحدثة كيرستن جاملين قولها: «لن تكون هناك رسالة إلى بوتين»، وقال شتاينماير في منشور عبر منصة التواصل الاجتماعي «إكس»: «أنا أفكر اليوم في المواطنين في روسيا، الذين يناضلون من أجل الحرية والديمقراطية، والذين يعيشون في خطر مستمر بسبب نظام بوتين. لن ننسى هؤلاء الأشخاص الشجعان».

كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس الألماني يرفض تهنئة بوتين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.