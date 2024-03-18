8 قتلى في غارة باكستانية على طالبان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال المتحدث باسم الحكومة الأفغانية ذبيح الله مجاهد في منشور على موقع إكس «إن خمس نساء وثلاثة أطفال قتلوا في غارات جوية شنتها باكستان أثناء الليل في إقليمي باكتيكا وخوست الواقعين شرق أفغانستان». ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن مجاهد قوله، في معرض استنكاره للهجوم، «إن مثل هذه الهجمات تعد انتهاكا للأراضي الأفغانية وستكون لها عواقب وخيمة».

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