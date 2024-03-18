"خيرنا ما له حدود".. حملة سعودية للمحتاجين حول العالم

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دعم شعبي فلسطين والسودان
ويجري تقديم تلك البرامج في العديد من الدول ذات الاحتياج حول العالم، إضافة إلى دعم الحملة الشعبية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، والحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب السوداني الشقيق. وتستهدف المبادرة - التي تستمر حتى نهاية شهر رمضان - تجسيد الدور الإنساني النبيل للمملكة وترسيخ مسيرتها الإنسانية، ودعم وجود ومشاركة مركز الملك سلمان للإغاثة في جميع المجالات الخيرية والإنسانية عالمياً.
قنوات التبرع
ويتيح المركز من خلال مبادرة «خيرنا ماله حدود» العديد من طرق وقنوات التبرع، عبر منصة «ساهم» الإلكترونية ، وكذلك عبر الرسائل النصية على الرقم (5565)، إضافة إلى تطبيق ساهم على متجري (App Store)، و(Google play)، كما يمكن للمتبرعين إرسال حوالاتهم بشكل مباشر لحسابات المركز البنكية.
يُذكر أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية استطاع منذ تدشينه الوصول إلى 98 دولة حول العالم، منفذًا أكثر من 2.829 مشروعًا إنسانيًا وإغاثيًا بقيمة تجاوزت 6 مليارات دولار أمريكي، مستهدفًا أهم القطاعات الحيوية، كالغذاء والتعليم والصحة والتغذية والمياه والإصحاح البيئي والإيواء وغيرها من القطاعات المهمة، استفاد منها الملايين من الفئات الأكثر ضعفًا واحتياجًا في الدول المستهدفة دون استثناء أو تمييز بين عرق أو دين أو لون.
وتأتي الحملة انطلاقًا من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف التي توجب إغاثة الملهوف ومساعدة المحتاج والمحافظة على حياة الإنسان وكرامته وصحته، وامتدادًا للدور الإنساني للمملكة ورسالتها العالمية في هذا المجال.
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