انقطاع الاتصالات في السودان يهدد المساعدات الإنسانية

منذ بداية الشهر الحالي انصب التركيز على سكان السودان الذين اضطروا إلى تحمل الصراع منذ ما يقرب من عام حتى الآن.

وقالت منظمة العفو الدولية إن التعتيم المستمر على الاتصالات أمر غير مقبول؛ وبدون الاتصالات، من المرجح أن تتوقف العمليات الإنسانية وخدمات الطوارئ بشكل كامل، مما يعرض حياة الملايين للخطر.

وقد شكل انقطاع الاتصالات بشكل شبه كامل في السودان، بعد قطع جميع الشبكات والإنترنت في أوائل فبراير، مخاطر جسيمة على تنسيق المساعدات الطارئة والخدمات الإنسانية لملايين الأشخاص المحاصرين في النزاع.

مناطق آمنة

ومع دخول شهر رمضان والهدوء النسبي يخشى الكثيرون من أن يستمر قطع الاتصالات التي تحد من قدرة الملايين من الأشخاص على التواصل مع عائلاتهم، والبحث عن مناطق آمنة من القتال، والوصول إلى الضروريات المنقذة للحياة، فضلاً عن تلقي خدمات الأموال عبر الهاتف المحمول.

وقالت سارة جاكسون، نائبة المدير الإقليمي لشرق وجنوب إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: إن انقطاع التيار الكهربائي يؤثر على السكان الضعفاء بالفعل الذين اضطروا إلى تحمل الصراع منذ ما يقرب من عام حتى الآن. وبدون الاتصالات، من المرجح أن تتوقف العمليات الإنسانية وخدمات الطوارئ بشكل كامل، مما يعرض حياة الملايين للخطر. ويجب على القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع الامتناع عن قطع الإنترنت لأن هذا هو شريان الحياة للمدنيين.

صعوبة التواصل

وقال أكثر من 20 شخصاً أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهم إنهم ما زالوا يواجهون تحديات في التواصل مع أصدقائهم وأفراد أسرهم منذ بداية انقطاع الاتصالات في أوائل فبراير، وقد خلق هذا القلق بين المجتمعات السودانية خارج البلاد غير القادرة على التواصل مع أحبائها.

ويتسبب انقطاع الاتصالات أيضا إلى جانب صعوبة التواصل مع الأهالي بصعوبة في رصد الانتهاكات.

فمراقبو حقوق الإنسان والمدافعون الذين يراقبون الوضع في السودان غير قادرين على القيام بتوثيق حقيقي لانتهاكات الحقوق بسبب إغلاق الإنترنت. وقال أكثر من 15 مدافعاً عن حقوق الإنسان، أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات معهم في كينيا وأوغندا، إنهم واجهوا صعوبات في توثيق الانتهاكات المستمرة في معظم أنحاء السودان منذ بداية قطع الاتصالات.

كما وجد باحثو منظمة العفو الدولية صعوبة بالغة في التواصل مع الناس في السودان، ولا سيما في مدن الخرطوم وبحري وأم درمان.

خدمات الطوارئ

كما تأثر عمل مقدمي المساعدات الإنسانية في الخطوط الأمامية بشدة. وإحدى هذه المجموعات من مقدمي الخدمات هي غرف الاستجابة للطوارئ (ERR) التي تم إنشاؤها تلقائيًا للمساعدة في تنسيق الدعم للسودانيين المتأثرين بالحرب وتقديم الخدمات المنقذة للحياة للمجتمعات.

وتتكون الغرف الافتراضية من السودانيين في المهجر والمتطوعين على الأرض الذين يعالجون الطلبات المقدمة من الجمهور عبر مجموعات الواتساب ومنصات التواصل الاجتماعي الأخرى. وتشمل هذه الطلبات الإنسانية احتياجات الإخلاء، وتحديد الطرق والمخارج الآمنة، وخيارات النقل، والحصول على الغذاء والماء والكهرباء والمأوى والاحتياجات الأساسية الأخرى. بسبب إغلاق الإنترنت، أصبح عمل ERR المهم على وشك الشلل.

وقال خمسة من منسقي برنامج الاستجابة الطارئة الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية إنهم يجدون صعوبة في التنسيق مع زملائهم على الأرض لتوصيل الغذاء والاحتياجات الأساسية الأخرى إلى المجتمعات المحلية.

وقال أحد الممثلين الموجود حالياً خارج السودان: «بسبب انقطاع الإنترنت، لا نستطيع التواصل مع متطوعينا، ولا نستطيع شراء الغذاء والدواء وتقديم هذه الخدمات إلى المحتاجين. معظم مطابخنا في الخرطوم الكبرى معطلة وبالتالي لا تعمل. كما أننا غير قادرين على شراء وتوصيل الأدوية والمعدات الطبية الأخرى إلى المرافق الصحية المحدودة للغاية التي لا تزال تعمل في المدينة».

تحويلات الأموال

وبسبب قطع الإنترنت، فإن السودانيين في الشتات وأولئك الذين ينسقون الاستجابات لحالات الطوارئ في البلاد غير قادرين على إرسال أو تحويل الأموال إلى السودان وداخل السودان عبر تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، وهي إحدى الوسائل القليلة المتبقية لتحويل الأموال إلى السودان وداخله. في بعض الحالات، عندما يتم تحويل الأموال، لا يتمكن المستلمون من الوصول إلى الأموال.

وقال أحد العاملين في المجال الإنساني:»تتطلب المحافظ الإلكترونية الاتصال بالإنترنت لإكمال المعاملات. يؤدي عدم الاتصال بالإنترنت إلى تجميد معاملات المحفظة الإلكترونية، وعدم وجود أموال يعني عدم تسليم معظم أعمال ERR بما في ذلك توصيل الطعام والضروريات الأخرى.

«إن انعدام الأمن والنهب والعوائق البيروقراطية أثرت على إيصال المساعدات الإنسانية في أجزاء كثيرة من البلاد، كما أدى قطع الإنترنت إلى تفاقم الوضع المتردي بالفعل. وندعو جميع أطراف النزاع إلى ضمان وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وغير مقيد لجميع من يحتاجون إليها.

»وقبل انعقاد مؤتمر التعهدات للمانحين في باريس في 15 إبريل، تدعو منظمة العفو الدولية أيضاً المجتمع الدولي إلى زيادة وتعزيز المساعدات الإنسانية للسودان».

4 فبراير

أبلغت Netblocks عن انقطاع العديد من مزودي خدمة الإنترنت في السودان، حيث تضاءلت مستويات الاتصال بشكل كبير بالفعل بسبب الصراع المستمر.

7 فبراير

أبلغت Netblocks عن انهيار جديد للاتصال بالإنترنت في السودان مع انقطاع خدمة الهاتف المحمول الرائدة زين إلى حد كبير.

لا يزال الاتصال بالإنترنت يمثل تحديًا في العديد من مناطق السودان على الرغم من التقارير عن الاتصال التدريجي في بعض المناطق.

منذ اندلاع الصراع في أبريل 2023

وفقًا لموقع Access Now، قامت كل من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بإغلاق الإنترنت لمنع تدفق المعلومات في المناطق التي يسيطر عليها الجانب الآخر.

أدى الإغلاق الأخير إلى تفاقم الأزمة الإنسانية وأزمة حقوق الإنسان الكارثية بالفعل والتي أدت إلى مقتل أكثر من 14.600 شخص، ونزوح أكثر من تسعة ملايين داخليًا؛ أكبر أزمة نزوح داخلي في العالم إن استمرار استخدام قطع الإنترنت كسلاح من قبل الأطراف المتحاربة في السودان يعد انتهاكًا للقانون الدولي.