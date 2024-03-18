مستوطن يدهس متظاهر من الحريديم الرافضين لقانون التجنيد بالاحتلال.. فيديو

ياسر رشاد - القاهرة - دهس مستوطن بالقدس المحتلة، متظاهرًا من مستوطني الحريديم الرافضين لقانون التجنيد بجيشهم .

وتداول رواد منصة أكس مقطع فيديو يظهر فيه عدد من المستوطنين يتظاهرون في الشارع ويعطلون المرور، ويقرر أحد قائدي السيارات دهس متظاهر جلس أمام سيارته.

وتظاهر عدد من المستوطنون الحريديم في القدس المحتلة، رفضًا للتجنيد الإجباري بجيش الاحتلال.

ونشر مواقع فلسطينية، مقاطع فيديو لمستوطنين من الحريديم يغلقون السكك الحديدية الخفيفة خلال تظاهرة في شارع يافا بالقدس رفضًا للتجنيد الإجباري في جيش الاحتلال.

وكان مجلس الحرب الإسرائيلي دعا لتعديل قانون التجنيد، ليشمل اليهودَ المتشددين، المعروفين بـ"الحريديم" على قاعدة أن "جميع شرائح المجتمع يجب أن تخدم البلاد".

وطالب وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، بتجنيدهم لتحقيق أهداف الحرب، وللتعامل مع التهديدات القادمة من غزة ولبنان والضفة الغربية، تحتاج إسرائيل إلى الوحدة والشراكة في القرارات المتعلقة بالمستقبل.