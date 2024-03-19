"تعليم الكبار": فتح فصول لمحو الأمية داخل مقرات الجمعيات الأهلية في مصر -(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد فتحي:

أكد الدكتور عيد عبدالواحد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، أن المجتمع المدني شريكًا أساسيًا في خطة التنمية المستدامة، لافتا إلى أن القضية السكانية تؤدي إلى معظم القضايا المجتمعية الأخرى، منها قضية الأمية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور عيد عبدالواحد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، بـ عمر حمزة مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي؛ لبحث سبل التعاون المشترك بين هيئة تعليم الكبار ووزارة التضامن الاجتماعي، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، في مقر الاتحاد العام للجمعيات الأهلية.

وأضاف "عبدالواحد" في بيان له اليوم، أن الجمعيات الأهلية لها دورًا حيويًا وهامًا في القضاء على معظم القضايا؛ نظرا لقدرتها على التواجد بالقرب من المجتمع خاصة في المناطق الريفية الأكثر احتياجا.

وأكد رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار على ضرورة فتح فصول لمحو الأمية داخل مقرات الجمعيات في كل ربوع مصر، لافتا إلى أن الاتحاد العام للجمعيات الأهلية لديه رغبة قوية في التعاون مع الهيئة حتى نقضي على الأمية،

وتابع أنه تحت مظلة الاتحاد يوجد 36000 جمعية منتشرة في جميع محافظات الجمهورية، لافتا إلى أنه يجب عليها المشاركة في مشروع محو الأمية.

من جانبه، أكد عمر حمزة مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي؛ أن الوزارة تدعم دعما كاملا لمشروع محو الأمية في جميع المحافظات، مطالبا بعقد بروتوكول ثلاثي بين وزارة التضامن والهيئة العامة لتعليم الكبار والاتحاد العام للجمعيات، وتم الاتفاق بين الأطراف الثلاثة على إبرام بروتوكول ثلاثي.

يذكر أن ذلك يأتي بناءًا على توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفي إطار الخطة الاستراتيجية الجديدة التي تتبناها الهيئة العامة لتعليم الكبار، والتي تعتمد على الشراكة مع مؤسسات الدولة خاصة المجتمع المدني في تنفيذ برامجها.

كما يأتي نظرا الدور المجتمعي الكبير التي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في مجال تطوير وتنمية المجتمع المصري؛ للارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، تحت مظلة الإتحاد العام للجمعيات الأهلية. للمزيد من أخبار التعليم (اضغط هنا)

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