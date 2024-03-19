قصف مدفعي إسرائيلي استهدف الضهيرة ويارين وأطراف الجبين طيرحرفا

تتعرض بلدات الضهيرة ويارين وأطراف الجبين طيرحرفا لقصف مدفعي إسرائيلي من مرابض اسرائيلية في حانيتا والجرداح، قبالة بلدة الضهيرة في القطاع الغربي.

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