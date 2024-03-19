"فتح": نحمل إسرائيل المسؤولية عن حياة الأسير مروان البرغوثي

استنكرت اللجنة المركزية لحركة فتح "الاعتداءات المتواصلة التي يتعرض لها الأسير مروان البرغوثي، عضو اللجنة المركزية، وبقية الأسرى في سجون الاحتلال، من عزل وتعذيب تعرض حياتهم للخطر".

واوضحت اللجنة في بيان اليوم، إن "الحرب الشرسة التي تقودها إدارة سجون اسرائيل على الحركة الأسيرة لا تقل ضراوة عن المعركة الميدانية في قطاع غزة والضفة الغربية، محذرة السلطات الإسرائيلية من مواصلة هذا العدوان الغاشم على الأسرى، الذي يتعارض مع القوانين الدولية".

وأشارت إلى أن "القوات الاسرائيلية اعتقلت أكثر من 7 آلاف مواطن من الضفة، بعد السابع من تشرين الأول"، مطالبة بضرورة الإفراج عنهم فورا. وبينت أن "الاعتداء على مروان البرغوثي هو اعتداء على اللجنة المركزية برمتها، وهذا الاعتداء وتهديده بالقتل، يأتي في سياق الحملة المسعورة للاحتلال وأدواته ضد الحركة الأسيرة، من خلال التضييق على معتقلينا البواسل، وممارسة أبشع أنواع التنكيل والإهانة والحرمان والتجويع".

وأشارت اللجنة إلى أن "تفاقم الاعتداء على الأسرى نذير خطر يتهدد كل فلسطيني، في الوقت الذي تهيمن فيه روح الانتقام على دولة الاحتلال بحق الأسرى الذين يتعرضون لحقد أعمى". وشددت على أن "مروان البرغوثي يجسد بصموده صمود الحركة الأسيرة"، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة عن حياته.

وطالبت المؤسسات الدولية، وكافة المنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى "أخذ دورها فورا، وتحمّل مسؤولياتها إزاء معتقلينا البواسل، وإلزام دولة الاحتلال على وقف العدوان المتواصل على أسرانا، وحرمانهم من أبسط مقومات الحياة".

وأكدت اللجنة أن "ارتقاء عدد كبير من الأسرى داخل سجون الاحتلال هو تأكيد لسياسة الإعدام خارج القانون، في ظل ارتفاع أعداد شهداء الحركة الأسيرة داخل سجون الاحتلال بعد السابع من تشرين الأول (أكتوبر) جرّاء التعذيب، والتنكيل، والتجويع، إضافة للجرائم الطبية، إلى 13 شهيدا".

كما شددت على أنه "بدون إطلاق سراح جميع المعتقلين بدون استثناء لن يكون هناك سلام شامل"، مؤكدة أن "تحريرهم من الثوابت الوطنية كتحرير الأرض والمقدسات وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية".