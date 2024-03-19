بوتين يرحّب بعودة مناطق ضمتها موسكو من أوكرانيا إلى عائلتها الأصلية

رحّب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال احتفال موسيقي أقيم في الساحة الحمراء عقب فوزه في الانتخابات، ب"استعادة" الأراضي الأوكرانية التي ضمتها موسكو.
وشكر بوتين أنصاره المشاركين في الاحتفال الذي أقيم في مناسبة ذكرى مرور عشر سنوات على ضم روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، واقفا إلى جانب المرشحين الثلاثة الذين خاضوا الانتخابات ضده.
وتحدّث بوتين بفخر عن خط سكك حديد يربط تلك المناطق بجنوب روسيا، قائلا إن الأراضي الأوكرانية التي استولى عليها الجيش الروسي "أعلنت رغبتها في العودة إلى كنف عائلتها الأصلية". وأضاف "يدا بيد سنمضي قدما وهذا سيجعلنا أقوى... تحيا روسيا!".
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