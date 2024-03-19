إردوغان هنأ بوتين على إعادة انتخابه وكرّر عرضه التوسط مع أوكرانيا

هنأ الرئيس التركي رجب طيب إردوغان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على إعادة انتخابه رئيسا لروسيا، وعرض مجددا القيام بوساطة مع أوكرانيا، على ما أعلنت الرئاسة التركية.

وخلال اتصال هاتفي "رأى الرئيس إردوغان أن التطور الإيجابي للعلاقات بين تركيا وروسيا سيستمر وأعلن أن تركيا مستعدة لتأدية دور الوسيط من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات مع أوكرانيا" وفق ما جاء في بيان للرئاسة التركية.

بدوره، قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان لمحطة "سي إن إن تورك" التلفزيونية مساء الاثنين "هذه الحرب يجب أن تتوقف". وأضاف "في الجانبين، تدفن عشرات الآلاف من الأمهات أولادهن لدى المعسكرين الكثير ليخسراه ولا شيء ليكسباه"، مصرّحا بأنه يخشى "خطر انتشار" الصراع في المنطقة. وأشار إلى أن التحدث عن "قوات أوروبية وتهديدات نووية... كلها أمور خطرة".

وتابع أن "تركيا هي واحدة من الدول القليلة في حلف شمال الأطلسي التي تطالب بالسلام. رئيسنا يطالب بالسلام وبالتالي يجلب بقعة ضوء إلى بيئة قاتمة".