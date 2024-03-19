الأردن: تداعيات استمرار الحرب على غزة ستكون كارثية على المنطقة بأسرها

ابوظبي - سيف اليزيد - عمّان (الاتحاد)

حذّر العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، من تداعيات استمرار الحرب على غزة، والتي ستكون كارثية على المنطقة بأسرها.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية «بترا» عن الملك عبد الله قوله، لدى لقائه مع وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا أمس، إنه يجب التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وإدامة إيصال المساعدات الإنسانية للقطاع بجميع الوسائل الممكنة.

وثمّن موقف البرازيل الرافض للحرب على غزة، واستمرارها بدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، ومطالبتها المجتمع الدولي بعدم تعليق الدعم للوكالة الأممية، فضلاً عن موقفها المؤيد لحل الدولتين.

وجدّد العاهل الأردني التأكيد على أنه لا سلام ولا استقرار في المنطقة دون حل عادل للقضية الفلسطينية.

ومساء أمس الأول بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن جهود التوصل لوقف لإطلاق النار، وإيصال مساعدات إنسانية كافية ومستدامة لقطاع غزة.

وأكد الصفدي، وفقاً لبيان لوزارة الخارجية الأردنية، على ضرورة وقف الحرب بشكل فوري وحذّر من خطورة تفاقم الكارثة الإنسانية. وذكرت الوزارة، في بيان، أن الوزيرين أكدا أيضاً على ضرورة احترام الوضع التاريخي القائم في القدس.