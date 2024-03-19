باكت حفاضات هدية رجل المباراة فى دورة جديلة الرمضانية بالدقهلية "القصة الكاملة"

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية-رامي محمود:

باكت حفاضات..كانت هي جائزة اللاعب ايهاب حسني، رجل المباراة بدوره منطقة قولنجيل الرمضانية بمدينة المنصورة محافظة الدقهلية والتي منحت للاعب بعد أدائه الجيد خلال المباراة التي جمعت فريقه "محلة دمنة" وفريق البحراوي، وقرار لجنة التنظيم منحه الهدية كمساعدة له فى توفير حفاضات نجلته.

ومنح الكابتن ناصر عطية، منظم الدورة الرمضانية، وأيمن البربري، رئيس مجلس إدارة مركز شباب قولنجيل، والكابتن اسلام محب، المشرفين على البطولة الجائزة والتي كانت عبارة عن "باكت حفاضات" كبير وسط فرحة عارمة من اللاعب وتصفيق حاد من الجماهير لأداءه المتميز خلال شوطي المباراة.

كان مستخدمي وسائل التواصل الإجتماعي قد تداولوا صورة اللاعب عقب المباراة التي أقيمت امس الإثنين بدورة قولنجيل والتي يحضرها المئات من أهالي مدينة المنصورة لمتابعتها والمقامة بملعب منطقة قولنجيل .

ونشر ناصر عطية منظم البطولة عبر صفحته الشخصية قائلا:"ايهاب حسني يتسلم جائزة أفضل لاعب فى المباراة، وطبعا احنا عارفين ان ايهاب بيحمل هم البامبرز دايما من اول الجواز فقررنا نعمله الهديه دى مقاس ٤ يا جماعه".

وتفاعل عدد كبير مع الصورة المتداولة للاعب وسط حالة من الجدل التي اعتبرها البعض"تقاليع وعادات جديدة تظهر فى الدورات الرمضانية خاصة بعد واقعة دورة عزبة سبع بمركز دكرنس بمحافظة الدقهلية والتي شهدت منح لاعب "دكر بط" كرجل المباراة.

الخليج 365 تواصل مع الكابتن أيمن البربري، رئيس مجلس إدارة مركز شباب قولنجيل وأحد المشرفين على إدارة الدورة الرمضانية والذي أكد أن الفكرة جاءت للكابتن ناصر عطية، منظم البطولة، أثناء المباراة خاصة انه يعرف اللاعب جيدا "لاعب فريق محلة دمنة بالدورة الرمضانية، ولاعب نادى الزرقا بدورى الدرجة الرابعة، ويعلم انه لديه "طفلة حديثة الولادة" واتجه فورا بناجية الصيدلية وقام بشراء الهدية ومنحت للاعب كرجل المباراة التي جمعت بين فريقي محلة دمنة وفريق البحراوي.

واضاف ان الدورة الرمضانية التي تقام على ملعب مركز شباب قولنجيل يحضرها أكثر من 4 آلاف شخص يوميا من مدينة المنصورة وقرى مركز المنصورة نظرا لأهميتها وقوتها بما تشهده من فرق ومنافسات قوية ، فضلا عن تأمين دخول وخروج الجماهير مع وجود غرفة" ڤار" لاحتساب اية اخطاء تحكيمية او بعض الكرات التي تشهد جدل تحكيمي.

واوضح ان ادارة البطولة تقدم يوميا جائزة رجل المباراة منذ ان جرى اطلاق الدورة فى الأول من شهر رمضان المبارك ويمنح الفائز تي شيرت او شنطة او ترنج رياض، لكن اليوم كانت جائزة باكت حفاضات، كمساهمة من إدارة البطولة للاعب فى توفير تلك الحفاضات لنجلته خاصة مع ارتفاع سعرها فى الوقت الراهن الذي بلغ أكثر من 400 جنيه للكيس الواحد.

كانت محافظة الدقهلية قد شهدت واقعة مماثلة بقرية عزبة سبع بنادى السبع الرياضي إذ أهدت اللجنة المنظمة للدورة الرمضانية "دكر بط" جائزة أحسن لاعب خلال المباراة التي أقيمت بين فريقين خلال البطولة الرمضانية .

وفور تداول صورة حصول اللاعب على "دكر بط"، عقب انتهاء المباراة تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الصورة وسط انتشار واسع ومكثف وحفاوة من البعض، مؤكدين ان الجائزة أصبحت ذات قيمة فى الوقت الراهن فى ظل ارتفاع أسعار الطيور ووصول سعر كيلو البط لـ 130 جنيها للكيلو الواحد.