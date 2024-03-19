"يونيسف": لم يشهد أي صراع بالعالم قتلاً للأطفال مثلما يحدث في غزة

قالت المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، كاثرين راسل، إن 13 ألف طفل قتلوا في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مشددة على أن هذا الأمر "لم يحدث قط في أي صراع آخر في العالم".



وأردفت خلال مداخلة تلفزيونية على قناة "CBS" الأميركية أن أعداد الضحايا الأطفال في غزة مرتفعة للغاية، مضيفة: "الأطفال في القطاع يموتون بسبب سوء التغذية".



المسؤولة الأممية أكدت مقتل 13 ألف طفل في غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى جانب وجود عشرات آلاف آخرين بين مصاب وعالق تحت الأنقاض أو فاقد لوالديه.



وعبرت عن شعورها بالصدمة إزاء مقتل هذا الكم الكبير من الأطفال، مشيرة إلى أن العالم لم يشهد قط هذا المعدل من الوفيات بين الأطفال في أي صراع آخر.



وأوضحت أنه من لم يمت من أطفال غزة بات يعاني من انعكاسات الحرب بسبب الضغوط والخوف والتوتر التي يتعرض لها، مؤكدة أن "الأطفال الفلسطينيين سيظلون يشعرون بهذا ويتذكرونه طيلة حياتهم".



من جهة أخرى، قال فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الاثنين، إن الجوع في قطاع غزة "من صنع الإنسان".



وأضاف خلال مؤتمر صحافي في القاهرة مع وزير الخارجية المصري سامح شكري أنه يمكن حل الأزمة وتغيير مسار الأمور من خلال إرادة سياسية سديدة، مشيرا إلى أنه يمكن "إغراق" غزة بالطعام من خلال المعابر.



وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلنت "يونيسف" أن واحدا من بين كل 3 أطفال في شمال قطاع غزة يعاني من سوء التغذية الحاد، وأن هذه المشكلة تضاعفت خلال فبراير مقارنة بيناير/ كانون الثاني 2024.



ويحل شهر رمضان هذا العام، بينما يشن الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة المتاخم للحدود المصرية خلّفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، فضلا عن كارثة إنسانية غير مسبوقة ودمار هائل بالبنية التحتية، الأمر الذي أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة "الإبادة الجماعية"، للمرة الأولى منذ تأسيسها.



وخلال آخر 24 ساعة استشهد أكثر من 92 فلسطينياً وأصيب 130 آخرون في 9 مجازر إسرائيلية. وبذلك، ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 31645 شهيداً و73676 جريحاً منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.



(وكالات)