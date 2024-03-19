هنية: اسرائيل تسعى الى تخريب المفاوضات الجارية في الدوحة للتوصل الى هدنة

اتهم رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، "إسرائيل بالسعي الى تخريب المفاوضات الجارية في الدوحة للتوصل الى هدنة، من خلال إطلاقها فجر الإثنين عملية شملت تطويق واقتحام مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة".
واكد في بيان إن "ما تقوم به قوات الاحتلال الصهيوني في مجمع الشفاء الطبي... يعكس مسعى قادة الاحتلال لتخريب المفاوضات التي تجري في الدوحة" عبر وسطاء قطريين ومصريين.
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