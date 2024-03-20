تحديد صاحب الأسد المتجول في التجمع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

حددت الأجهزة الأمنية، صاحب الأسد المتجول في التجمع ويدعى "ك. ا" 62 عاما مقيم بمدينة نصر، ومن المقرر ضبطه ليتم التحقيق معه حول الواقعة.

وكانت الأجهزة بمساعدة الأهالي عثرت على أسد صغير يتجول في شوارع منطقة التجمع الأول، وتم السيطرة عليه، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.

وتلقت غرفة النجدة بلاغا من الأهالي بإمساك صاحب فيلا، أسد صغير يتجول داخل فيلته بدائرة قسم شرطة التجمع الأول.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والجهات المختصة وتم السيطرة عليه، والإمساك به بواسطة شبكة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة.