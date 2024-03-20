مصدران عن تطور حالة أحمد رفعت: سأل عن نتيجة المباراة.. والوعي لم يتجاوز 80 %

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد البدري:

كشف مصدر بالمستشفى الذي يرقد به اللاعب أحمد رفعت عن الكلمات الأولى له خلال استفاقته تدريجيا بعد فصله عن جهاز التنفس الصناعي لتحسن حالته.

وأوضح المصدر أن نجم منتخب مصر و لاعب فريق مودرن فيوتشر الرياضي فاجأ الفريق الطبي بالتمتمة ببعض الكلمات حاول من حوله ترجمتها بصعوبة لتدلل عن بسؤاله"نتيجة الماتش كام".



وأضاف المصدر أن اللاعب أفاد في كلماته الأولى بعد استفاقته بأنه لم يشعر بشئ، وكل ما يتذكره شعوره بدوار ثم إغماء ولا يتذكر أي شيء بعد ذلك.

بينما قال مصدر آخر بالفريق الطبي المعالج للاعب أحمد رفعت؛ إن اللاعب لم يفق بشكل كامل حتى الآن وأن أمامه نحو 48 ساعة حتى يصل للإفاقة بشكل كامل.

وأضاف المصدر لمصراوي أن نسبة الأدوية المخدرة التي أخذها اللاعب بالعناية المركزة تتطلب وقت كبير حتى يزول تأثيرها ويصل وعيه إلى نسبة 80% حتى يسترد وعيه كاملا.

كان أعلن الفريق الطبي المعالج للاعب أحمد رفعت، مساء الثلاثاء؛ فصل جهاز التنفس الصناعي عنه بعد تحسن حالته، مشيرا إلى أن اللاعب استرد وعيه بشكل جزئي.

وأكدت إدارة المستشفى الخاص الذي يتلقى به اللاعب "أحمد رفعت" العلاج أنه حتى الآن مازال تحت الملاحظة الطبية الدقيقة؛ حتى تستقر كافة أموره الطبية.

وشهدت الدقيقة 88 من عمر مباراة الاتحاد السكندري ومودرن فيوتشر، الإثنين قبل الماضي؛ إصابة اللاعب مودرن فيوتشر "أحمد رفعت" إذ سقط في منتصف الملعب إثر تعرضه لحالة هبوط في الدورة الدموية وأزمة قلبية.