حزب الله يقصف 9 مواقع وثكنات عسكرية إسرائيلية.. تفاصيل

ياسر رشاد - القاهرة - قصفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" عدة مواقع ومستوطنات للاحتلال الإسرائيلي اليوم الخميس، ردا على المجازر التي تحدث في غزة وكذلك استهداف مناطق في لبنان.

المناطق التي استهدفها حزب الله اليوم الخميس حتى الآن:

‌‏ ‏استهدف ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (8:00) من مساء يوم الخميس مبنيين يستخدمهما جنود ‏العدو في مستوطنة راموت نفتالي بالأسلحة الصاروخية وأصابوهما إصابةً مباشرة.

وعند الساعة (7:40) من مساء يوم الخميس ‏وتم استهدف مبنىً يستخدمه جنود العدو ‏في مستعمرة زرعيت بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة

وعند الساعة (7:20) من مساء يوم الخميس مستوطنة شلومي ‏بالأسلحة الصاروخية

عند الساعة (7:00) من مساء يوم الخميس مبنىً استخدمه جنود العدو ‏في مستعمرة نطوعة بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة

وبعد ظهر اليوم تم استهداف مبنيين يتموضع فيهما ‏جنود العدو في مستعمرة أفيفيم بالأسلحة المناسبة وأصابوهما إصابةً مباشرة.

عند الساعة (5:30) من بعد ظهر يوم الخميس مبنىً يستخدمه جنود ‏العدو في مستعمرة المالكية بالأسلحة المناسبة وأصابوه إصابةً مباشرة

‏كما استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 14:25 من يوم الخميس نقطة تموضع ‌‏لقوة استخبارات عسكرية في مستعمرة المطلة واصابوها إصابة مباشرة وأوقعوا أفرادها بين قتيل ‌‏وجريح.‏ ‏

وتم استهداف موقع المالكية ‏بالقذائف المدفعية واصابوه اصابة مباشرة.

وفجر اليوم الخميس تم استهداف قوةً إسرائيلية أثناء دخولها إلى ‏ثكنة زرعيت بقذائف المدفعية.