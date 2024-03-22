غارة إسرائيلية على منزل في عيتا الشعب وتدميره بالكامل

نفذ الطيران الحربي الاسرائيلي قرابة الواحدة من بعد ظهر اليوم عدوانا جويا حيث شن غارة مستهدفا منزلا في بلدة عيتا الشعب بصاروخين من نوع جو - ارض، ودمره بالكامل.

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