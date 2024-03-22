العثور على جثة مجهولة الهوية قبالة شاطئ الشيخ زناد - عكار

عثر اليوم على جثة مجهولة الهوية قبالة شاطئ بلدة الشيخ زناد - عكار . وعلى الفور حضرت القوى الأمنية الى المكان ، وعملت عناصر الدفاع المدني مركز ببنين - العبدة على نقل الجثة الى مستشفى عبد الله الراسي الحكومي في حلبا، ليتم الكشف عليها من قبل الطبيب الشرعي ومعرفة أسباب الوفاة .

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