مقتل شخصية قيادية و7 من الفصائل الإيرانية جراء قصف دير الزور بسوريا

ياسر رشاد - القاهرة - تصاعدًا لوتيرة الأحداث في سوريا أفادت وسائل إعلام سورية بمقتل شخصية قيادية و7 عناصر أخرى من الفصائل الإيرانية، خلال قصف استهدف دير الزور شرقي سوريا.

وبحسب القاهرة الإخبارية، فقد هزت انفجارات عنيفة، صباح اليوم الثلاثاء، مدن الميادين والبوكمال وداخل مدينة دير الزور، شرقي سوريا، ناجمة عن غارات جوية، استهدفت مواقع ومراكز مدنية وعسكرية.

حيث أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية"، من دمشق، صباح اليوم الثلاثاء، بوقوع قتلي وإصابة آخرين من القوات الرديفة في مدينة دير الزور‎ بحسب المعلومات الأولية، إثر غارات جوية مجهولة استهدفت مدن دير الزور والبوكمال والميادين شرقي سوريا.

وأفاد، أن انفجارًا ضخما هز فجر اليوم الثلاثاء، مدينة دير الزور ناجم عن قصف جوي استهدف أحد الأبنية السكنية في شارع (رئاسة جامعة الفرات) ضمن حي (القصور)، وسط المدينة.

وأضاف المراسل أن فرق الإطفاء والدفاع المدني هرعت في هذه الأثناء إلى موقع الانفجار.

وتابع المراسل: "كما سمع دوي انفجارات عنيفة استهدفت مواقع عسكرية ومدنية في حي (التمو) ضمن مدينة (الميادين) بريف محافظة دير الزور الشرقي، على منطقة (المزارع) بريف المدينة".‎

وأكد مراسل "القاهرة الإخبارية" أن المضادات الأرضية لاحقت الطائرات المعادية أثناء تنفيذ عدوانها.

وفي مدينة البوكمال، أكد مراسل "القاهرة الإخبارية" أن الطائرات المعادية شنت موجتين من الغارات الجوية التي استهدفت مواقع للقوات الرديفة في حي "الجلاء" داخل المدينة، وفي المزارع المحيطة.