مجموعات غراد الروسية تقصف المركبات الأوكرانية ببيلغورد

ياسر رشاد - القاهرة - أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن أطقم "غراد" من مجموعة "الغرب" أمطرت المركبات المدرعة والمسلحين الأوكرانيين بالنيران في المنطقة المتاخمة لمقاطعة بيلغورود.

يُظهر الفيديو كيف تطلق أطقم "غراد" النار، حيث تنطلق الصواريخ من موجهات أنبوبية وتندفع نحو العدو.

يتم توجيه الضربات إلى المناطق التي يتركز فيها أفراد ومعدات العدو. ويتم تنفيذ العمل القتالي أثناء النهار والليل، بغض النظر عن الظروف الجوية.

وجاء في وصف الفيديو أن طاقم "غراد" قام أيضًا بتدمير مواقع إطلاق المدفعية المموهة ومواقع تخزين ذخيرة العدو والوقود ومواد التشحيم.

ويغير الطاقم موقعه، بعد ضرب الأهداف، ويتم إعادة تحميل صواريخ "غراد" في مناطق الاحتياط، وبعد ذلك تنتقل الطواقم إلى مواقع إطلاق نار جديدة لضرب الأهداف المحددة.

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير2022، عامها الثاني، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 210 طائرات دون طيار أوكرانية خلال النهار، كما أسقطت 21 صاروخًا من طراز "فامبير" و"هيمارس".

وأضافت وزارة الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أنه "في اتجاه خيرسون، أطلقت وحدات من مجموعة "دنيبر" النار على تجمعات القوة البشرية ومعدات اللواء الميكانيكي "65" للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإرهابي "121" في مناطق رابوتينو في مقاطعة زابوروجيه، وأوسوكوروفكا في مقاطعة خيرسون".

وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 40 عسكريًا ومركبتين قتاليتين مدرعتين.