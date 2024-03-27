غارة إسرائيلية استهدفت أطراف العديسة في جنوب لبنان

نفّذ الجيش الإسرائيلي غارة استهدفت أطراف العديسة في جنوب لبنان. ويأتي ذلك في وقت تستمر فيه الاعتداءات الإسرائيلية على مناطق لبنانية، تزامنًا مع الحرب على قطاع غزة.

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