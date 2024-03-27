انت الان تتابع خبر قبيل الانتخابات.. ترامب يلجأ للدين ويطلب المدد من "الكتاب المقدس" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقبل احتفالات الجمعة العظيمة وعيد الفصح، روج ترامب لنسخة مطبوعة من إنجيل "فليبارك الله أمريكا" التي يبيعها بالشراكة مع مؤلف موسيقى الريف لي غرينوود.

وفي مقطع فيديو نشره على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشيال"، قال ترامب: "الدين والمسيحية هما أكبر الأشياء المفقودة في هذا البلد، وأعتقد حقًا أننا بحاجة إلى إعادتهما بسرعة".



وتابع ترامب: "أعتقد أنها واحدة من أكبر المشاكل التي نواجهها.. ولهذا السبب بلدنا في حالة فوضى.. لقد فقدنا الدين في بلادنا".

ونقل موقع "ذا هيل" الأمريكي عن ترامب قوله إن كل أمريكي يحتاج إلى وجود كتاب مقدس في منزله، مضيفا "إنه كتابي المفضل".

والكتاب المقدس الذي يبيعه ترامب تبلغ قيمته 60 دولارًا وهو نسخة الملك جيمس، ويتضمن كلمات من أغنية لي غرينوود "فليبارك الله الولايات المتحدة الأمريكية"، بالإضافة إلى دستور الولايات المتحدة، ووثيقة الحقوق، وإعلان الاستقلال، وقسم الولاء.

من جهة أخرى، أشاد ترامب بالآباء المؤسسين لقيامهم "بشيء هائل عندما بنوا أمريكا على القيم اليهودية المسيحية".

وقال المرشح الجمهوري لانتخابات الرئاسة 2024: "علينا أن نجعل أمريكا تصلي مرة أخرى"، زاعما أن "المسيحيين تحت الحصار.. وعلينا حماية المحتوى المؤيد لله".

