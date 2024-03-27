هل عملية القلب المفتوح تسبب الوفاة؟.. رد صادم من الدكتور حسام موافي- فيديو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

أكد الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، أن بعض الأشخاص يتوفون فجأة نتيجة أمراض القلب، دون خضوع المريض من قبل للعلاج.

وأضاف "موافي"، خلال برنامج رب زدني علمًا، المذاع على قناة صدى البلد، أن ضيق شرايين القلب يجعل المريض عرضة للخطر، ويتوجب عليه إجراء عملية جراحية لإنقاذ حياته

وأكد أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، على ضرورة الأخذ بالأسباب وعدم الخوف من عملية القلب المفتوح.

وأشار الدكتور حسام موافي، إلى أنه لا خطورة ولا يمنع شخص يبلغ من العمر 68 أو 70 عامًا من إجراء عملية قلب مفتوح.

وتابع: أمال لو كان 75 سنة هنقول إيه، نقول سن 25 سنة بس هو اللى يعمل قلب مفتوح.