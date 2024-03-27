"مطبخ المصرية" توزع 400 وجبة يوميًا بقرى حياة كريمة في أسوان - صور



محمد اسماعيل - القاهرة - اسوان - إيهاب عمران:

وجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، بتكثيف الجهود المبذولة لمواصلة فعاليات وأنشطة المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، والذي أطلقه الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم محاور التمكين الاقتصادي والاجتماعي والثقافي للأهالي والمواطنين خاصة في القرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وقالت الدكتورة هدى مصطفى، مقرر فرع المجلس القومي للمرأة، إن فعاليات مبادرة "مطبخ المصرية" لإنتاج الوجبات الغذائية وتوزيعها على الأسر بالقرى المستهدفة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" مستمرة حتى نهاية شهر رمضان، مشيرة إلى أن المبادرة تهدف إلى تجهيز وإعداد 400 وجبة يوميًا يتم توزيعها على الأسر والأهالي بقرى مركزى إدفو ونصر النوبة.

وأضافت أن مبادرة "مطبخ المصرية" هي مبادرة مجتمعية ذات بعد تنموي مستدام تساهم في توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات والفتيات، بجانب تنمية مهاراتهن الخاصة بالطبخ وإعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمات إطعام الأسر الأكثر احتياجًا كأحد مخرجات هذا التدريب.

وأشارت إلى أن السيدات المشاركات بالمبادرة تلقت تدريبًا متخصصًا على يد أحد الطهاه الماهرين بالمحافظة للتعرف على طرق التخطيط وطلب وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبري والوجبات الجاهزة، فضلاً عن طرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدة في المطبخ.