نائب المندوبة الأمريكية بالأمم المتحدة: سنضغط لتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن غزة



محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال نائب المندوبة الأمريكية في مجلس الأمن الدولي روبرت وود، اليوم الأربعاء، إن هناك قلق كبير ومتزايد بشأن الوضع في غزة وعملية عسكرية محتملة في رفح جنوبي القطاع.

وأكد وود أن الولايات المتحدة ستواصل الضغط لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار في غزة من قبل جميع الأطراف.

وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن قراره بعدم إرسال وفد إلى واشنطن كان رسالة إلى حماس أن الضغط الدولي على إسرائيل لن ينجح.

وأشار نتنياهو إلى أن القرار الأمريكي بعدم استخدام حق النقض "الفيتو" في مجلس الأمن كان سيئا جدا لأنه شجع حماس على تشديد موقفها.

وكان ديوان رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي قال، أمس الأول الاثنين، إن نتنياهو ألغي زيارة وفد إسرائيلي لواشنطن بعد امتناعها عن التصويت على قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار في غزة.

بينما هدد نتنياهو في وقت سابق بإلغاء زيارة وفد إسرائيل إلى واشنطن إذا لم تستخدم أمريكا الفيتو ضد القرار