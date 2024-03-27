الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل جنديّ بمعارك جنوبيّ غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل جنديّ بمعارك جنوبيّ غزة، مشيرا إلى أنه من لواء "غفعاتي"؛ ليصل بذلك عدد قتلاه من الضباط والجنود منذ بدء الحرب على غزة إلى 597.

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