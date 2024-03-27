نائب رئيس بلدية "كريات شمونة": إطلاق الصواريخ على المدينة أصبح وضعا طبيعيا

اشار ‏نائب رئيس بلدية "كريات شمونة" بالشمال الإسرائيلي، أوفير يحزقيلي، ‏الى إن إطلاق الصواريخ على المدينة أصبح وضعا طبيعيا".

وأوضح أن "أعضاء الكنيست في بلاده لا يفهمون أو يدركون ما يجري في المستوطنة بالشمال أمام حزب الله، أو يفهمون حجم الكارثة أو الأزمة في تلك المستوطنة، مضيفا أن قوات حزب الله على الجدار الفاصل بين بلاده ولبنان".

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي، عن يحزقيلي أن" إطلاق الصواريخ على المستوطنة الإسرائيلية بات وضعا طبيعيا وبشكل يومي من قبل عناصر حزب الله".

وفي السياق نفسه، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الأربعاء، أنه بشأن خطة الحرب في الشمال الإسرائيلي، فإن سلاح الجو أقر الخطة السنوية للتدريب ورفع من جهوزية قواته على الحدود الشمالية مع لبنان.