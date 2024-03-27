البابا يعرب تضامنه مع الكاثوليك في الاراضي المقدسة: "لستم وحدكم"

أعرب البابا فرنسيس عن تضامنه مع الكاثوليك في الأراضي المقدسة الأربعاء مع اقتراب عيد الفصح، قائلا "لستم وحدكم"، بعيد لقاء ناشطي سلام احدهما اسرائيلي والآخر فلسطيني خسرا اقارب في النزاع.

وكتب البابا الأرجنتيني في رسالة نشرها الفاتيكان، "أنا قريب منكم جميعا، في مختلف طقوسكم، وخاصة لأولئك الذين في هذه المرحلة الصعبة يعانون بشدة من مأساة الحرب العبثية".

قبل أربعة أيام من عيد الفصح، أعرب البابا البالغ من العمر 87 عاما والذي زار الأراضي المقدسة عام 2014، عن دعمه "للأطفال المحرومين من مستقبل وأولئك الذين يبكون ويتألمون وأولئك الذين يعانون من اليأس الشديد".

واضاف "يا اخوتي وأخواتي أريد أن أقول لكم: لستم وحدكم ولن نترككم وحدكم".