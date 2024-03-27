ذكرت شبكة "إن.بي.سي" التلفزيونية نقلا عن مسؤول أميركي أن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أبلغ البيت الأبيض بأنه يريد تحديد موعد آخر لاجتماع ملغى بشأن عملية عسكرية مزمعة في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.

كانت هذه تفاصيل خبر إن.بي.سي: مكتب نتانياهو أبلغ البيت الأبيض برغبته في تحديد موعد آخر لاجتماع بشأن رفح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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