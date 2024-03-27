انت الان تتابع خبر الأسبوع المقبل.. ريال مدريد على أعتاب تحصين نجميه والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وكشفت تقارير، اليوم الأربعاء، أن توني كروس وافق على تجديد عقده مع ريال مدريد حتى صيف 2025.